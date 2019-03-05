«الجامعة» تطالب بموقف موحد تجاه انتهاكات إيران وتركيا

المصدر: القاهرة - وكالات

أكدت جامعة الدول العربية، أمس، ضرورة الالتزام بموقف موحد تجاه تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، وانتهاكات تركيا للأراضي العراقية.

وقالت مصادر في الجامعة العربية، إن مشروع جدول أعمال القمة العربية المرتقبة في تونس، سيتضمن المطالبة باتخاذ موقف عربي موحد إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وانتهاك القوات التركية للسيادة العراقية.

وانطلقت صباح أمس، أعمال الدورة 151 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للنظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام العربي المشترك، التي ستناقشها قمة تونس، وسترفع قبلها إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب، المقرر عقده غداً، في القاهرة.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً بشأن القضية الفلسطينية، والصراع العربي - الإسرائيلي، والتضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سورية وليبيا واليمن، ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال وجزر القمر، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإرتيري.

كما يشتمل مشروع جدول الأعمال على تفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية، وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي المحتلة، والجولان السوري المحتل.

• مجلس الجامعة نظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام العربي المشترك.