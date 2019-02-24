السعودية: تعين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع.. والأميرة ريما سفيرة في واشنطن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صدرت مراسم ملكية في المملكة العربية السعودية أمس بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة بمرتبة وزير.

والأمير خالد هو الشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع. والأميرة ريما ابنة سفير السعودية السابق في الولايات المتحدة وهي أول امرأة تتولى المنصب.

وفي مرسوم ملكي آخر، صدرت أوامر بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

ويأتي المرسوم الملكي، كما أوردت وكالة الأنباء السعودية، «تكريماً منا لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.»