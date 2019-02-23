رفع الحظر عن "أوبر" و"كريم" في مصر

المصدر: القاهرة – رويترز

قال مصدر قضائي ومحام، إن المحكمة الإدارية العليا في مصر رفعت، اليوم السبت، حظرا كان مفروضا على عمليات شركتي خدمات نقل الركاب "أوبر" و"كريم"، اللتين واجهتا معارضة قوية من جانب سائقي سيارات الأجرة التقليدية.

وكانت محكمة إدارية أقل درجة سحبت تراخيص "أوبر"، ومنافستها الرئيسية "كريم"، في مارس 2018، بعدما أقام 42 من سائقي سيارات الأجرة دعوى قضائية.

ودفع مقيمو الدعوى بأن الشركتين تستخدمان سيارات خاصة كسيارات أجرة، وأن الشركتين مسجلتان كمركز اتصالات وشركة إنترنت على الترتيب، غير أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قالت في أبريل الماضي، إن الحكم يجب وقف تنفيذه وإنه يجب السماح للشركتين بمواصلة عملهما إلى حين صدور قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا، التي قبلت استئناف الشركتين اليوم السبت.

وتقول "أوبر" إن مصر من أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، مع 157 ألف سائق في 2017 وأربعة ملايين مستخدم منذ أن دشنت خدمتها هناك في عام 2014، وتوصلت أوبر الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية لسداد ضريبة القيمة المضافة، التي قالت "كريم" إنها تدفعها منذ مارس 2018.