استشهاد 3 شرطيين ومصرع إرهابي بانفجار في القاهرة

المصدر: القاهرة - وكالات

قال مصدر أمني، أمس، إن ثلاثة من رجال الشرطة المصرية استشهدوا بانفجار عبوة ناسفة في القاهرة، الليلة قبل الماضية، أسفر أيضاً عن مقتل «إرهابي»، وإصابة خمسة أشخاص، ثلاثة منهم من المدنيين.

وقال المصدر إن ضابطاً برتبة مقدم استشهد متأثراً بإصابته في الانفجار الذي وقع في حي الدرب الأحمر، بالقرب من الجامع الأزهر، عند محاولة القبض على رجل تطارده الشرطة.

وكان الانفجار قد أسفر وقت وقوعه عن استشهاد رجلي شرطة، وإصابة ثلاثة ضباط، وثلاثة مدنيين، أحدهم طالب تايلاندي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر أول من أمس، بعد الانفجار، إن قوة أمنية كانت تطارد إرهابياً في إطار البحث عن مرتكب انفجار وقع في مدينة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل مقابل القاهرة، يوم الجمعة.

وأضاف البيان أنه عند إلقاء القبض على الرجل «انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، ما أسفر عن مقتل الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من (قطاع) الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ثلاثة ضباط أحدهم من الأمن الوطني، والآخر من مباحث القاهرة، وضابط في الأمن العام».

وقال المصدر الأمني إن الضابط الذي توفي لاحقاً متأثراً بإصابته ينتمي إلى الأمن الوطني.

وقال التلفزيون الرسمي إن الرجل الذي كانت تطارده الشرطة يدعى الحسن عبدالله.

وكان انفجار يوم الجمعة قد وقع لدى تفكيك عبوة ناسفة بدائية الصنع، عثر عليها قرب دورية أمنية في ميدان الجيزة، وأسفر عن إصابة شرطيين وثلاثة مدنيين بجروح طفيفة.

وقد ندّد الأزهر الشريف، بأقسى العبارات، بإقدام الإرهابي على تفجير نفسه في منطقة الدرب الأحمر وسط القاهرة.

ودانت مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من الجامع الأزهر الشريف، وأكدت تضامنها مع مصر في حربها ضد الإرهاب، ورفضها التام لكل ما يمس أمنها واستقرارها.

كما دانت السفارة الأميركية في القاهرة الحادث الإرهابي، مؤكدة أن الولايات المتحدة تقف مع مصر ضد الإرهاب والتطرف.

وبعد ساعات من تفجير القاهرة، أعلنت وزارة الداخلية المصرية مصرع 16 عنصراً إرهابياً بتبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في العريش.

وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن قطاع الأمن تمكن من رصد بؤرتين إرهابيتين في نطاق مدينة العريش.

وأوضح أنه بدهم البؤرة الأولى الكائنة بأحد المنازل المهجورة في حي العبيدات - دائرة قسم شرطة ثالث العريش - بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة، وتم التعامل معها، ما أسفر عن مقتل 10 إرهابيين.

وأضاف البيان أنه بدهم البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء في منطقة أبوعيطة - دائرة قسم شرطة ثالث العريش - حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات، ما أسفر عن مقتل ستة إرهابيين.