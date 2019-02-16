تونس تتسلم 4 عناصر إرهابية من سورية

المصدر: تونس – د.ب.أ

قال متحدث باسم الجهاز القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، أمس، إن السلطات التونسية استلمت أربعة عناصر إرهابية، كانت تنشط في سورية، صادرة بحقهم بطاقات جلب من القضاء. وأفاد المتحدث، سفيان السليطي، بأن العناصر الأربعة تم استلامهم من السلطات السورية، إثر «تنسيق أمني» بين البلدين.

وقال السليطي «العناصر الأربعة صادرة بحقهم محاضر تفتيش، وبطاقات جلب وتتعلق بهم قضايا إرهابية. كما أنهم تلقوا تدريبات، والتحقوا بتنظيم داعش المتطرف».

وبحسب المتحدث، التحق المتشددون بسورية، بين 2013 و2015.

وأحيل اثنان من الموقوفين إلى وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني في العاصمة، فيما أحيل الاثنان الآخران إلى الحرس الوطني.

وتقدر الحكومة التونسية عدد المقاتلين، في مناطق النزاع في الخارج، بنحو 3000 عنصر، معظمهم في سورية، وعدد أقل في العراق وليبيا.

وكانت عودة المقاتلين من الخارج مصدر خلاف بين الأحزاب في تونس. لكن السلطات قالت إن الدستور يمنع حرمان أي مواطن من العودة إلى بلاده، أو تجريده من جنسيته.

وتجري ملاحقة العائدين، ممن قاتلوا في صفوف الجماعات المتشددة، أو ارتكبوا جرائم إرهابية عبر قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الذي صدر عام 2015.