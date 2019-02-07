ترامب: إيران «دكتاتورية فاسدة» ولن تحصل على سلاح نووي

المصدر: واشنطن - وكالات

ألقى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، صباح أمس، أمام أعضاء الكونغرس خطاب حال الاتحاد، حيث تطرق إلى قضايا داخلية عدة وبعض القضايا الدولية، على رأسها الجهود الأميركية لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، التي وصفها بـ«دكتاتورية فاسدة»، كما تطرق إلى العلاقات مع روسيا وكوريا الشمالية.

وبالتطرق للعلاقات مع إيران، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، قال ترامب: إيران «دكتاتورية فاسدة» ولن تحصل على السلاح النووي، مضيفاً أن واشنطن لن تغلق أعينها عن نظام ينادي بالموت لأميركا.

وأضاف أن أميركا تصدت للنظام الراديكالي الإرهابي في إيران، مشدداً: «لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي»، مشيراً إلى أن واشنطن فرضت أقسى العقوبات على إيران.

وقال ترامب إنه يجب اتخاذ سياسة خارجية تضع أميركا أولاً، مشيراً إلى أنه مستعد للعمل مع أعضاء الكونغرس «لتحقيق أهدافنا، وإيجاد نظام للهجرة لضمان مستقبل الأميركيين».

وقال الرئيس الأميركي: نعمل على جعل المجتمع الأميركي أكثر أمناً، مضيفاً: «إدارتي حققت ازدهاراً غير مسبوق لأميركا والأميركيين».

وبشأن الجدار الحدودي مع المكسيك، قال الرئيس الأميركي: «سأعمل على بناء جدار عازل على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك».

وبالتطرق للصين، قال مخاطباً أعضاء الكونغرس: «الصين استهدفت الصناعات الأميركية وسرقت حقوق الملكية الفكرية لسنوات»، مضيفاً: «نعمل من أجل التوصل لاتفاق جديد مع الصين».

وعن العلاقات مع كوريا الشمالية، قال ترامب إن علاقته جيدة بزعيم كوريا الشمالية، وإنه سيلتقيه مجدداً في فيتنام 27 فبراير الجاري.

وبالنسبة للأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، قال ترامب في خطابه: «لقد أنفقنا أكثر من سبعة تريليونات دولار أميركي في الشرق الأوسط. عندما كنت مرشحاً لمنصب الرئيس تعهدت بصوت عالٍ بنهج جديد، فالدول العظمى لا تخوض الحروب التي لا نهاية لها».

وأردف قائلاً: «عندما توليت السلطة كان (داعش) قد سيطر على أكثر من 20 ألف ميل مربع في العراق وسورية، واليوم قمنا بتحرير كل تلك الأرض تقريباً من قبضة هؤلاء الوحوش المتعطشة للدماء، والآن نعمل مع حلفائنا لتدمير فلول داعش. لقد حان الوقت لمنح محاربينا الشجعان في سورية استقبالاً حاراً في البلاد».