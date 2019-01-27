شهيدان في القدس والضفة.. وتشييع جثامين 3 آخرين

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن فلسطينياً استشهد وأصيب تسعة آخرون بالرصاص الحي، خلال مواجهات شهدتها قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، فيما استشهد شاب فلسطيني آخر، فجر أمس، برصاص الاحتلال في القدس المحتلة، كما تم تشييع ثلاثة شهداء آخرين لقوا مصرعهم في أوقات سابقة.

وتفصيلاً، هاجم نحو 15 مستوطناً أطراف القرية وأطلقوا النار تجاه السكان، ما أدى لاستشهاد حمدي نعسان (38 عاماً)، وبعد ربع ساعة وصلت قوات الاحتلال إلى القرية وبدأت هي أيضاً بإطلاق النار تجاه المواطنين. واستشهد شاب فلسطيني يدعى رياض شماسنة، فجر أمس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مطاردة مركبته في منطقة باب العامود بمدينة القدس، وزعمت شرطة الاحتلال أنها أطلقت الرصاص باتجاه المركبة بمنطقة باب العامود بمدينة القدس، لأنها كانت تشكل خطراً على أفراد الشرطة الموجودين في المكان.وشيّع أهالي بلدة عرابة جنوب غرب جنين، أمس، الشهيد حمدان العارضة، الذي احتجز الاحتلال جثمانه لمدة 44 يوماً، كما شيعت محافظة رام الله والبيرة جثمان الشهيد أيمن أحمد عثمان حامد، من بلدة سلواد، وشيعت غزة جثمان الشهيد إيهاب عابد، الذي ارتقى برصاص الاحتلال، أول من أمس، شرق رفح.