محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الأميركي تعاون البلدين في إرساء الاستقرار بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة مايك بومبيو، الذي يزور البلاد حالياً ضمن جولة في المنطقة.

ورحب سموه بزيارة وزير الخارجية الأميركي للبلاد، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولتي الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مجالات التعاون القائمة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين والشعبين الصديقين. وناقش الجانبان عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى تعاون البلدين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي.

كما حضر اللقاء من الجانب الأميركي، مساعد الوزير لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة ديفيد ساترفيلد، والقائم بأعمال السفارة الأميركية بالإنابة ستيفن بوندي، وعدد من المسؤولين الأميركيين.

محمد بن زايد يستقبل أوستن ميلر

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الفريق أول أوستن ميلر، قائد بعثة الدعم الحازم - التابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» - والقوات الأميركية في أفغانستان.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى دورهما في مواجهة التطرف والعنف والإرهاب، وأهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة، ويدعم مختلف الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

حضر اللقاء وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي، ونائب رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، والوفد المرافق للضيف الأميركي.