استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم ماركواين مولين وزير الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية.

وتطرق اللقاء إلى علاقات التعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك لتعزيزه بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تناول عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.