رسالة "رائعة" لترامب من كيم جونغ أون

المصدر: واشنطن –أ ف ب

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، إنه تسلم "رسالة رائعة" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي حذر من أن بيونغ يانغ قد تغير نهجها إزاء المحادثات النووية إذا أبقت واشنطن على عقوبات ضدها.

وقال ترامب في اجتماع حكومي "تلقيت للتو رسالة رائعة من كيم جونغ أون"، مكررا القول إنه لا يزال يتوقع عقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي بعد توقيع الرجلين على تعهد بنزع الاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية في سنغافورة في يونيو الماضي. وأضاف "أرسينا علاقة جيدة جداً. ربما نعقد اجتماعا آخر".

وأكد ترامب، في وقت سابق أمس، أنه يتطلع إلى لقاء جديد مع الزعيم الكوري الشمالي بعدما حذر كيم جونغ-أون من أن بيونغ يانغ يمكن أن تغير نهجها إذا ما أبقت واشنطن على العقوبات المفروضة عليها.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "أتطلع أيضا للقاء الزعيم كيم الذي يدرك جيّداً أنّ كوريا الشمالية لديها مقوّمات اقتصادية رائعة!".

وكان رئيسا الدولتين احتلا العناوين الكبرى لوسائل الإعلام في قمتهما في يونيو الماضي في سنغافورة، حيث اتفقا على نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.