حملات دهم إسرائيلية واعتقالات وهدم في الضفة الغربية

المصدر: رام الله - وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، حملة دهم واعتقالات وهدم في مناطق عدة في الضفة الغربية، فيما حذرت لجنة شعبية فلسطينية من أن معدل دخل الفرد اليومي في قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ 11 عاماً وصل إلى أقل من دولارين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيت فوريك وتل وعراق بورين قضاء نابلس واعتقلت خمسة فلسطينيين، كما اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم وبيت جالا غرب المدينة.

ودهم جنود الاحتلال منزلاً في مخيم الجلزون شمال رام الله، وهدموا بعض المحال التجارية في قرية عور التحتا غرب المدينة.

وفي غزة، قالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، في بيان، إن 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر. وحذرت من أن معدل دخل الفرد اليومي في القطاع المحاصر وصل إلى أقل من دولارين.

وأوضحت اللجنة أن ذلك ضاعف المعاناة وأنهك الأسر، وقلص فرصة الحصول على احتياجاتها الأساسية بالحد المعقول.

من جهة أخرى، أعلنت حركة حماس أمس، توجيه رسائل إلى الأمم المتحدة واتحاد البرلمانات الدولية والإقليمية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ضد قرار الرئيس محمود عباس حل المجلس التشريعي الفلسطيني.وفي القدس اقتحم 54 مستوطناً، و11 عنصراً من شرطة الاحتلال، أمس، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وتجوّل المستوطنون في المسجد، في حين وفّرت قوات الاحتلال الحراسة والحماية لهم من لحظة اقتحامهم للمسجد الى مغادرته بعد انتهاء جولاتهم الاستفزازية فيه.

وفي جدة، دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة، مؤكدة أن ذلك يشكل امتداداً لسياساتها القائمة على الاستعمار الاستيطاني.

مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال.