الأسد يؤكد التنسيق مع العراق للقضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية

المصدر: دمشق - د.ب.أ

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي نقلها فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الرسالة تمحورت حول تطوير العلاقات بين البلدين، وأهمية استمرار التنسيق بينهما على الأصعدة كافة، خصوصاً في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب والتعاون القائم بهذا الخصوص، ولاسيما على الحدود بين البلدين. وشدد الأسد، خلال اللقاء، على أن العلاقات الجيدة مع العراق الشقيق والتعاون القائم في مكافحة الإرهاب شكلا عامل قوة لكلا البلدين في حربهما على الإرهاب، مؤكداً أهمية مواصلة هذا التعاون والتنسيق حتى القضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية في بعض المناطق السورية والعراقية. وشهد اللقاء تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد الأسد أن الأحداث الإيجابية التي تشهدها المنطقة، خصوصاً على صعيد استعادة الأمن والاستقرار في معظم المدن السورية والعراقية، تؤكد أن إرادة شعوب المنطقة في الحفاظ على سيادة بلدانها كانت أقوى من المخططات الخارجية. من جانبه، قال الفياض إن نجاح الشعب العراقي في مواجهة الإرهاب والانتصارات التي حققتها سورية وتمكنها من استعادة الأمن ودحر الإرهاب على معظم أراضيها، والتي كان آخرها دخول الجيش السوري إلى منبج؛ تشكل بشائر خير على المنطقة بأكملها.