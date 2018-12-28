عبدالمهدي رفض لقاء ترامب في «عين الأسد»

المصدر: بغداد – د.ب.أ

صرّح مصدر عراقي بأن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، رفض لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المصدر القول، إن عبدالمهدي اعتبر أن توجهه إلى الأنبار للقاء ترامب «مخالف للأعراف الدبلوماسية».

وأضاف المصدر أن «عبدالمهدي أبلغ ترامب أن هذا التصرف لا يصب في مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين»، مشيراً إلى أن «ترامب عبر من جانبه (خلال مكالمة هاتفية مع عبدالمهدي) عن أسفه للخوف الذي أحاطه به فريقه الرئاسي في البيت الأبيض».

وتابع أنه «وعد بزيارة العراق بمناسبة أخرى»، لافتاً إلى أن «ترامب وجه دعوة رسمية لعبدالمهدي لزيارة البيت الأبيض». وقام ترامب الليلة قبل الماضية بزيارة للعراق التقى خلالها بقوات بلاده بقاعدة عين الأسد. ونفى وجود أي خطط لسحب قوات بلاده من العراق.

وذكرت رئاسة الوزراء العراقية أنه «كان من المفترض أن يجري استقبال رسمي ولقاء بين عبدالمهدي وترامب، لكن تبايناً في وجهات النظر لتنظيم اللقاء أدى إلى الاستعاضة عنه بمكالمة هاتفية تناولت تطورات الأوضاع».

ترامب وجّه

دعوة رسمية

لعبدالمهدي

لزيارة البيت الأبيض.