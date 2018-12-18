ألمانيا: يجب الحيلولة دون تقوية شوكة «داعش» مجدداً

المصدر: بغداد - د.ب.أ

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عقب وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد، أمس، إن ألمانيا ستواصل دعمها للمواطنين في العراق «بصفتها صديقاً وشريكاً موثوقاً به»، وأضاف: «تم كسر إرهاب داعش. الآن يتعين الحيلولة دون تقوية شوكته في الخفاء مجدداً تحت أية ظروف، لتجنب مخاطر الإرهاب في العراق والمنطقة وأوروبا أيضاً».

ويأتي تعهد ماس، للعراق بمزيد من المساعدة في إعادة الإعمار، عقب عام على الانتصار العسكري للقوات المسلحة العراقية على تنظيم «داعش».

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا دعمت مكافحة تنظيم «داعش» عبر توريد أسلحة وتدريبات عسكرية وطلعات جوية بطائرات استطلاع. وتعتزم الحكومة الألمانية الآن المساعدة في إعادة إعمار العراق.

من ناحية أخرى، ذكرت الشرطة العراقية، أمس، أنها تمكنت من رفع عدد من النقاط الأمنية وأعادت افتتاح شوارع كانت مغلقة في مناطق وأحياء وسط بغداد، في إطار خطة أمنية موسعة لرفع عشرات النقاط الأمنية المقامة منذ سنوات في العاصمة بغداد، وإلغاء عسكرة بغداد والحد من الاختناقات المرورية.

وتتزامن عملية رفع الحواجز والسيطرات مع الاستعدادات للاحتفال بأعياد الميلاد والعام الجديد، كما تتزامن مع مرور الذكرى الأولى لإعلان الانتصار العسكري على تنظيم «داعش».