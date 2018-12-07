بالصور ..حزب ميركل يودعها بـ 10 دقائق من التصفيق الحار

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

تلقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تصفيقا حارا استمر عشر دقائق تقريبا عقب إلقائها خطابها الأخير والوداعي كرئيس للحزب المسيحي الديمقراطي خلال المؤتمر العام للحزب اليوم في هامبورغ.

وقالت ميركل في ختام كلمتها أمام نحو ألف مندوب من الحزب: «كان ذلك من دواعي سروري. كان ذلك شرفا لي».

وحمل الكثير من أعضاء الحزب في القاعة لافتات مكتوب عليها «شكرا للرئيس على قيادة الحزب على مدار 18 عاما».

وأكدت ميركل أنها نوت دائما تولي مناصبها الرسمية بكرامة ومغادرتها بكرامة.

دعت المستشارة الألمانية حزبها المسيحي الديمقراطي إلى التفاؤل والتحلي بالشجاعة في مواجهة المستقبل.

وقالت ميركل، إن الحزب المسيحي الديمقراطي يعمل من أجل التضافر، وأضافت: «نحن- المسيحيين الديمقراطيين- قد ننأى بأنفسنا عن أمور، لكننا لا ننعزل مطلقا»، مؤكدة أن المسيحيين الديمقراطيين لا يحرضون مطلقا، ولا يحطون من قيمة الآخرين.

وذكرت ميركل أنه لا يوجد فرق بالنسبة لها بين كرامة إنسان وآخر، وقالت: «نحن- المسيحيين الديمقراطيين- نخدم مواطني بلدنا».

وأكدت ميركل أنه لا يمكن صياغة المستقبل على نحو جيد بالحقد والشقاق، بل بالتفاؤل والابتهاج، وقالت: «أتمنى هذه السعادة القلبية لحزبي في المستقبل أيضا».

وذكرت ميركل أنه إذا احتفظ الحزب بهذه الروح «فسيمكننا، نحن- المسيحيين الديمقراطيين- التآلف معا والقيادة على نحو مشترك».

ومن المقرر انتخاب قيادة جديدة للحزب عقب خطاب ميركل، التي شغلت منصب رئيسة الحزب على مدار 18 عاما.

وتحتدم المنافسة في التصويت المرتقب بشغف بين الأمينة العامة للحزب أنغريت كرامب - كارنباور والرئيس السابق للكتلة البرلمانية للحزب فريدريش ميرتس.

وينضم إلى قائمة المنافسين وزير الصحة الاتحادي ينز شبان، إلا أن فرصه في الفوز تعد ضعيفة.