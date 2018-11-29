تفاهمات بين الحكومة العراقية وكردستان حول المناطق المتنازع عليها

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني بشمال العراق مسعود بارزاني، عن توصله إلى تفاهمات جيدة لحل مشكلات المناطق المتنازع عليها بين الإقليم والحكومة العراقية، معتبراً أن رئيس الحكومة العراقية الجديد عادل عبدالمهدي «لا يريد الأذى لشعب كردستان»، بحسب وصفه.

وقال بارزاني في مؤتمر صحافي، أمس، في أربيل: «دعونا دائماً إلى حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد عبر الحوار، لذلك ذهبنا إلى بغداد لإظهار حسن نيتنا وجلسنا مع الجميع ولم تكن أي من خطواتنا على حساب مبادئنا، واستراتيجياتنا».

وأضاف: «أجرينا حوارات جدية في بغداد بشأن المناطق الكردستانية المستقطعة من إقليم كردستان»، مشيراً إلى أنه تم التواصل إلى تفاهمات جيدة لحل مشكلات تلك المناطق عبر الحوارات، والمادة 140 من الدستور العراقي».

من ناحية أخرى، أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، أمس، مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، واعتقال ثمانية آخرين، بينهم قياديان، في عملية أمنية جنوب الموصل (400 كلم شمال بغداد).