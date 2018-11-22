عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقيات مشتركة

المصدر: باريس – وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في باريس، وشهدا عقب اللقاء توقيع اتفاقيات مشتركة بين الإمارات وفرنسا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فرنسا، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - بحث سير العلاقات الثنائية المشتركة بين الدولتين، والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومنها التجارية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية والطاقة المتجددة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأوضاع في اليمن وليبيا، وجهود المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة وتاريخية مع فرنسا، مشيراً إلى أن هناك حرصاً مستمراً على تعزيزها، وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

من جانبه، قال وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي إن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً مهماً لبلاده، مشيراً إلى أن البلدين الصديقين تربطهما علاقات ثنائية متميزة، ويحرصان دائماً على تعزيز الجهود لتنمية أوجه التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.

وعقب اللقاء، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وجان إيف لودريان، التوقيع على اتفاقية تزويد خدمات طبية لمواطني دولة الإمارات في فرنسا، بين دائرة الصحة في أبوظبي والمستشفى الأميركي في باريس، كما شهدا التوقيع على اتفاقية تزويد خدمات طبية لمواطني دولة الإمارات في فرنسا بين دائرة الصحة في أبوظبي ومستشفى ومؤسسة مستشفى باريس.