ماي: «اتفاق الخروج» رائع لإيرلندا الشمالية

المصدر: لندن - وكالات

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أمس، أن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي «رائع» بالنسبة لإيرلندا الشمالية، على الرغم من معارضة الحزب الديمقراطي الوحدوي للاتفاق.

وكتبت ماي في صحيفة «بلفاست تلغراف»، الصحيفة الأبرز في إيرلندا الشمالية: «مشروع الاتفاق، الذي تم نشره الأسبوع الماضي، يحمي الوظائف والكيانات الاقتصادية، ويبقينا في أمان، ويحمى اتحادنا مع احترام نتائج الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي أجري في 2016».

وأضافت أن «اتفاق الخروج يضع إيرلندا الشمالية في موقف رائع بالمستقبل».

وتأتي مقالة ماي عقب رفض نواب الحزب الديمقراطي الوحدوي الـ10 دعم حكومة المحافظين ذات الأقلية، في عدد من إجراءات التصويت غير الحاسمة في البرلمان، أول من أمس.

ويتهم الحزب الديمقراطي الوحدوي، الذي يدعم حكومة المحافظين في عمليات التصويت الرئيسة؛ ماي بانتهاك «أحد الاتفاقات الأساسية» بين الحزبين.

في الأثناء، قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية إنها ستسافر إلى بروكسل، اليوم، للقاء رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في إطار محادثات بشأن مستقبل العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تستكمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عملها على صياغة الإعلان السياسي، بشأن العلاقات المستقبلية للتكتل مع بريطانيا بعد الخروج.

وسيرفق الإعلان باتفاق خروج بريطانيا، الذي يأمل زعماء دول الاتحاد أن يقروه في قمة يوم الأحد، التي ستحضرها ماي كذلك.