8 قرارات «أممية» لمصلحة فلسطين

المصدر: نيويورك - وكالات

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر أمس، بأغلبية كبيرة، ثمانية قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية، وحصل القرار الخاص بتقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين على أغلبية 161 صوتاً، مقابل اعتراض دولتين، وامتناع ثماني دول عن التصويت، فيما حصل قرار خاص بالنازحين الفلسطينيين وحقوقهم، على تأييد 155 صوتاً، واعتراض خمسة أصوات.

أما القرار الثالث حول أهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فحصل على أغلبية 158 دولة، واعتراض خمس، وحصل القرار الرابع الخاص بممتلكات الشعب الفلسطيني، على تأييد 155 صوتاً واعتراض خمسة، فيما حصل قرار خامس خاص يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، على موافقة 153 دولة واعتراض خمس.

وتعلق القرار السادس بممارسات إسرائيل وتداعياتها على حقوق الإنسان، وحصل على موافقة 153 دولة واعتراض ست دول.

وحصل القرار السابع الخاص بأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حماية دولية، على أغلبية 154 دولة، واعتراض خمس، في حين حصل القرار الثامن حول اللجنة الخاصة للبحث في الممارسات الإسرائيلية بخصوص حقوق الشعب الفلسطيني والعرب في الأراضي المحتلة، على تأييد 77 صوتاً، واعتراض ثماني دول.