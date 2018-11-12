حداد على أرواح ضحايا السيول في الأردن

المصدر: عمان ــ وكالات

أعلن الديوان الملكي في الأردن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيس للديوان الملكي لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا من أبناء الوطن، الذين دهمتهم السيول في عدد من مناطق المملكة.

ووعدت الحكومة الأردنية بتخصيص مبالغ في الموازنة العامة القادمة لتطوير البنى التحتية في المناطق التي تعرضت للسيول، وذلك بعد مطالبات من النواب للحكومة بضرورة تطوير البنى التحتية، تلافياً لأي حوادث جراء الأمطار، خلال جلسة للبرلمان، أمس.

وأقر رئيس الوزراء، عمر الرزاز، في مداخلة له، بوجود مشكلات في البنية التحتية والخدمات، وستكون لها أولوية في موازنة عام 2019، خصوصاً في المناطق التي جرت فيها أحداث.

وأشار الرزاز إلى أن الحكومة تعاملت مع الحالة الجوية عبر مركز الأزمات، وبالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المدنية والعسكرية. وأكد على أن ما تعرض له الأردن نتيجة الظروف الجوية، يحدث في كل الدول، وتنتج عنه خسائر، لافتاً إلى أن الحكومة تعاملت بكل طاقتها مع هذه الظروف.

ولفت إلى أن الحكومة تتعلم الدروس والعبر من هذه الأحداث، في سبيل تطوير التعامل مع مثل هذه الحوادث.

وكان 12 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة، جنوب الأردن، والسيول الجارفة التي ضربت بعض مناطق الأردن، ومن بينها مدينة البتراء التاريخية السياحية.