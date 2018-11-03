32 شهيداً فلسطينـيـاً بينهم 6 أطفال خلال أكتوبر

المصدر: القدس المحتلة ـــ وكالات

قال مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن 32 شهيداً، بينهم ستة أطفال، سقطوا برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح المركز في تقريره الشهري، حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، أن من بين الشهداء 26 من قطاع غزة، وستة من الضفة الغربية، لافتاً إلى أن جيش الاحتلال احتجز جثماني شهيدين، بدعوى «تنفيذهما عمليات طعن من مدينة الخليل وبلدة بديا شمالي سلفيت»، وبذلك يرتفع عدد جثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال في ثلاجاتها إلى 32 شهيداً من الضفة الغربية وقطاع غزة.

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال أكتوبر نحو 525 مواطناً فلسطينياً، منهم 500 في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، و25 معتقلاً في قطاع غزة، كما قامت قوات الاحتلال بإصابة نحو 2166 فلسطينياً بالرصاص الحي والمعدني والغاز السام المسيل للدموع.

وهدمت وصادرت سلطات الاحتلال خلال أكتوبر 56 بيتاً ومنشأة، وأخطرت سلطات الاحتلال 50 بيتاً ومنشأة بالهدم ووقف البناء، من بينها مدرستان.