إشادة عربية واسعة بإطلاق القمر الصناعي "خليفة سات"

المصدر: القاهرة - وام

قال مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير مفوض فوزي الغويل، إن إطلاق دولة الإمارات للقمر الصناعي "خليفة سات" يعد إنجازا وإضافة حقيقية لسجل الدولة الحافل بتحقيق العديد من المنجزات في الكثير من المجالات.

وأضاف - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الإمارات "وام" بالقاهرة - أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة في التواصل مع الآخر والارتقاء بالخدمات الإخبارية لكل أنحاء العالم والتعريف بالثقافة العربية والاطلاع على ما تتميز به الدول العربية، فهناك العديد من المظاهر التي لا يعلمها الآخر عن دولنا العربية ومن خلال هذا المنجز سيتم تغطيتها بشكل كبير.

وقال إن القمر الصناعي "خليفة سات" يعتبر نقلة هامة جدا، مهنئا دولة الإمارات على هذا الإنجاز المهم الذي يثبت أن العقل العربي قادر على الإبداع .

ومن جانبه أشاد رئيس الهيئة العربية للبث الفضائي محمد العضايلة، بإطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة القمر الصناعي "خليفة سات" ،مؤكدا انه يعد إنجازا هاما على الصعيد العربي والدولي .

وقال في تصريح خاص لمراسل "وام" بالقاهرة نحن أحوج ما يكون أن يكون لنا خصوصيتنا فيما يتعلق بالبث الفضائي ومجال الاتصالات.

وتابع قائلا: نبارك لدولة الإمارات هذا الإنجاز العظيم ، والذي سيسجل كإنجاز عربي في هذا المجال.

ومن جانبه هنأ أمين عام اتحاد المنتجين العرب إبراهيم أبوذكري دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الإنجاز العظيم .

واعرب عن سعادته بإضافة قمر إلى المنظومة العربية والذي يعد دعما للعالم العربي في المجال الإعلامي ليس فقط للإمارات ولكن للامة العربية كلها .