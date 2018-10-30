ميركل تعلن انسحابها من الحياة السياسية بحلول عام 2021

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عقب الهزيمة الكبيرة التي مني بها حزبها في انتخابات البرلمان المحلي بولاية هيسن الألمانية، أمس، عزمها عدم الترشح مجدداً لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، والانسحاب من الحياة السياسية بالكامل بحلول عام 2021.

وقالت ميركل في برلين عقب اجتماعات للجان الحزب، إنه «لا يمكن تجاوز الأمر ببساطة بالعودة إلى جدول الأعمال»، وفي الوقت نفسه، أعلنت عزمها البقاء في مهام منصبها كمستشارة لألمانيا لحين انتهاء الفترة التشريعية الحالية، التي تمتد حتى عام 2021.

وأكدت ميركل أنها «لا تعتزم الترشح مجدداً لمنصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقبلة أو الترشح مجدداً لانتخابات البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ)»، مضيفة أنها لا تسعى لشغل أي منصب سياسي آخر.

ووجهت ميركل انتقادات حادة للحكومة الحالية بوجه عام، وقالت: «الصورة التي تقدمها الحكومة غير مقبولة»، مضيفة أن بعض الأمور التي حدثت خلال الأشهر الماضية لم تفِ بمتطلبات «جودة العمل».

ومن المتوقع اختيار خليفة لميركل خلال المؤتمر العام للحزب المقرر عقده مطلع ديسمبر المقبل، وذكرت مصادر مطلعة أن وزير الصحة الألماني ينز شبان، يعتزم الترشح لخلافتها في رئاسة الحزب.

ومني حزب ميركل بهزيمة كبيرة في الانتخابات التي جرت في ولاية هيسن، أول من أمس، مثلما حدث قبل أسابيع في انتخابات ولاية بافاريا.