مقتل 11 إرهابياً بمداهمة أمنية في مصر

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 11 من العناصر الإرهابية، في مداهمة أمنية بإحدى المناطق الجبلية بالكيلو 60 طريق «دشلوط - الفرافرة» بالظهير الصحراوى الغربي.

وأضافت الوزارة، في بيان لها أمس، أن العناصر الإرهابية اتخذت من خور جبلي مأوى لهم، بعيداً عن الرصد الأمنى، وجهزته لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً، لتدريبهم على استخدام الأسلحة، وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وأشار البيان إلى أنه عقب التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا تمت مُداهمة المنطقة، فجر أمس، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات، ما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران، وعقب ذلك عُثر على جثامين الإرهابيين.

وأوضح البيان أنه عُثر بحوزة العناصر على ست بنادق بينها أربع آلية، وثلاثة مسدسات، وخمسة أحزمة ناسفة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبعض الأوراق التنظيمية. وأشارت الوزارة إلى أن «قطاع الأمن الوطني بمشاركة الأجهزة المعنية قام بالعديد من العمليات التمشيطية حول أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها، خصوصاً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، والتي يسعى هؤلاء العناصر لاتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق، لتنفيذ مخططاتهم العدائية».