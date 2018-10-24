مجلس الوزراء يدرج 9 أفراد على قائمة الإمارات للأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب

المصدر: أبوظبي -وام

أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم" 50 " لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

و أضاف القرار 9 أفراد للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.

و شملت القائمة:" 1-محمد ابراهيم اوهادي.

2-اسماعيل رضوي.

3-عبدالله صمد فاروقي.

4-محمد داوود مزمل.

5-عبدالرحيم منان.

6-محمد نعيم براشي.

7-عبدالعزيز"عزيز شاه زماني".

8- صدر ابراهيم.

9- حفيظ عبد المجيد.

ووجه القرار المصرف المركزي لدولة الإمارات بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات هذه الأفراد المدرجة على قوائم العقوبات.

وكجزء من العمل المشترك قامت جميع الدول الخليجية الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" اليوم بإدراج الاسماء التسعة ضمن لوائح العقوبات الصادرة عن تلك الدول .

ويأتي إصدار هذا القرار كجزء من الجهود المشتركة للدول الأعضاء بـ" مركز استهداف تمويل الإرهاب " و الذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وتترأسه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية .