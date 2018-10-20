أفغانستان تؤجل الانتخابات بعد هجوم قندهار

المصدر: كابول - د.ب.أ

أعلن القصر الرئاسي في أفغانستان، أمس، تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في إقليم قندهار، حتى الأسبوع المقبل، بعد وقوع هجوم دموي في الإقليم، أسفر عن مقتل مسؤولين بينهما رئيس شرطة الإقليم الجنرال عبدالرازق.

وقال المتحدث باسم القصر شاه حسين مرتضوي، إن الانتخابات تأجلت بناء على طلب من السكان وتوصيات من لجنة الانتخابات. واتخذ مجلس الأمن القومي الأفغاني القرار.

وجاء التأجيل بعد يوم واحد من إعلان مقاتلي «طالبان» المسؤولية عن هجوم على اجتماع أمني رفيع المستوى في قصر حاكم قندهار، استهدف قائد قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) والقوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر.

ولم يتعرض ميلر لإصابات، لكن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من كبار المسؤولين الأفغان. وأصيب حاكم قندهار وجنرال بالجيش وثلاثة أميركيين. وكتب الناطق باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش على موقع «فيس بوك»، أمس، أن الحاكم والجنرال بالجيش خضعا لجراحة، وهما في صحة جيدة حالياً. وكان الشخص الآخر الذي لقي حتفه في الهجوم رئيس المخابرات في قندهار، الجنرال عبد المؤمن.