السعودية تستنكر استمرار إيران تكريس احتلالها لجزر الإمارات

المصدر: واشنطن - وام

حثت المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة على تكثيف جهودها وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، من أجل إنهاء جميع أشكال الاستعمار، مستنكرة استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى» في الخليج العربي.

واستنكر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمة المملكة أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، حول البنود المتعلقة بإنهاء الاستعمار بالأمم المتحدة، استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد السفير المعلمي، على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التـي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

وأعاد السفير المعلمي التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتمتعه بجميع حقوقه غير القابلة للتصرف، واسترداد حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة، التي وضعت خارطة طريق للحل النهائي، لجميع قضايا النزاع، وفي إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.