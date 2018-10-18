الاحتلال يجرف «الخان الأحمر» ويعتدي على قاطنيه والمتضامنين

المصدر: القدس المحتلة – وكالات

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة، فيما جرى اعتقال فتاة، خلال اعتداء نفذه جنود الاحتلال في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، أمس، على القاطنين والمتضامنين الموجودين .

واعتدى جنود الاحتلال بالضرب والسحل على المواطنين والمتضامنين الموجودين في القرية لحمايتها من المساعي الهادفة لهدم بيوت السكان وتهجيرهم بقرار من محكمة الاحتلال، وأصيب عدد منهم بجروح، كما اعتقل الاحتلال الفتاة رنين عميرة (18 عاماً) خلال تصدي المواطنين للجرافات التي تقوم بتجريف طرق الخان الأحمر لليوم الثالث على التوالي.

وشدّد الاحتلال من حصاره للقرية ومنع الدخول إليها، وواصلت جرافاته تجريف أراضٍ وشق طرق وتمهيدها لتسهيل دخول آليات الاحتلال إلى القرية ومحيطها.

والخان الأحمر هي قرية بدوية مكونة من أكواخ معدنية وخشبية تقع على تل صحراوي بجوار طريق سريع يربط بين القدس المحتلة والبحر الميت، وتعتزم إسرائيل هدم القرية ونقل سكانها إلى موقع على بعد 12 كيلومتراً، في مسعى لبناء قوس من المستوطنات من شأنه فصل القدس الشرقية عن الضفة.