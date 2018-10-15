بالصور.. أجساد الفلسطينيين تتصدى لجرافات الاحتلال في "الخان الأحمر"

المصدر: القدس المحتلة – متابعات

أصيب 7 مواطنين فلسطينيين برضوض على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت أيضا 4 متضامنين، 3 بينهم إسرائيليين، وواحد أجنبي، اليوم، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام جرافات الاحتلال قرية الخان الأحمر، شرق مدينة القدس المحتلة.

ومنع المواطنون والمتضامنون معهم جرافات الاحتلال من الوصول إلى القرية عبر النفق المؤدي إليها، ما دفعها للدخول إلى القرية من مستوطنة «كفار أدوميم» المجاورة.

وشقت جرافات الاحتلال طريقا حول القرية، وشرعت بفتح طرق ترابية حول خيام المواطنين وحظائرهم.

وقال منسق حملة أنقذوا الخان الأحمر عبد الله أبو رحمة، لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا" إن المتضامنين حاولوا دون دخول جرافات الاحتلال عبر النفق إلى القرية، ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين برضوض، واعتقال المتضامنين الأربعة.

ويتواجد مئات المواطنين بشكل مكثف في خيمة الإسناد المقامة في القرية، للتصدي لأي مخطط للاحتلال لهدم القرية.

والخان الأحمر قرية بدوية مكونة من أكواخ معدنية وخشبية تقع على تل صحراوي بجوار طريق سريع يربط بين القدس المحتلة والبحر الميت، وتعتزم إسرائيل هدم القرية ونقل سكانها إلى موقع على بعد 12 كيلومتراً، في مسعى لبناء قوس من المستوطنات من شأنه فصل القدس الشرقية عن الضفة.