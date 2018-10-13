مون: كوريا الشمالية تعتزم التخلص من جميع الأسلحة النووية

المصدر: سيؤول - رويترز

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، أمس، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الذي جمعتهما قمة ثالثة الشهر الماضي، يعتزم التخلص من جميع الأسلحة النووية والمواد والمنشآت الخاصة بها، تحقيقاً لنزع السلاح النووي «بالكامل».

وأكد مون أن زعيم كوريا الشمالية عازم على التخلي عن البرامج النووية والصاروخية التي نفذتها بلاده تحدياً لقرارات مجلس الأمن الدولي وعلى التركيز على الاقتصاد، وذلك إذا تلقت ضمانات بشأن أمن نظام الحكم فيها.

وقال مون في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، وأذاع مكتبه نصّها «لقد قصد بنزع السلاح النووي بالكامل البدء بوقف التجارب النووية والصاروخية الإضافية ثم التخلص من المنشآت التي تنتج القنابل النووية، وتطور الصواريخ وجميع الأسلحة والمواد النووية الموجودة».

وقال مون في المقابلة مع (بي.بي.سي) إن تلك الإجراءات يمكن أن تشمل فتح مكتب اتصال أميركي في كوريا الشمالية، ومساعدات إنسانية، وتبادل خبراء اقتصاديين.

وتابع مون إنه يجب بحث تخفيف تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية «جدياً»، إذا حققت تقدماً كبيراً نحو نزع الأسلحة النووية.

وقال مون «هناك توافق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على أنه مطلوب إصدار إعلان نهاية الحرب في أقرب وقت ممكن، لذلك أعتقد أنها مسألة وقت، لكن ذلك سيحدث بالتأكيد».

وأضاف مون أيضاً أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة تجريان مناقشات على المستوى العملي للترتيب لقمة ثانية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمجرد انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وتأتي تصريحات مون في ظل مخاوف أميركية من أن يكون التحسن في العلاقات بين الكوريتين يسير بوتيرة سريعة، بالنسبة لوتيرة مفاوضات إنهاء برامج التسلح الكوري الشمالي.

وكان مون قد قال بعد قمته الثالثة مع كيم في بيونغ يانغ، إن كوريا الشمالية مستعدة لدعوة خبراء دوليين لمراقبة إغلاق موقع صاروخي رئيس، وإنها ستغلق مجمع يونغبيون النووي إذا اتخذت واشنطن إجراءات في مقابل ذلك.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أمس، إن كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية ستعقدان محادثات رفيعة المستوى الاثنين، في قرية بانمنغوم على الحدود.