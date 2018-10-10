الرئيس الأمريكي يقبل إستقالة مندوبة بلاده لدى الأمم المتحدة

المصدر: نيويورك - وام

قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم استقالة السفيرة نيكي هايلي مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

قال الرئيس الأمريكي في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض هايلي ستبقى في منصبها حتى نهاية العام الجاري لحين اختيار بديل لها.

وأضاف أن هالي أخبرته بنيتها بشأن الاستقالة قبل ستة أشهر مشيرا إلى أنه سيعلن عن خلفها في غضون أسبوعين الى ثلاثة اسابيع.

وكانت السفيرة نيكي هايلي قد تقلدت منصب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدي الأمم المتحدة إعتبارا من يناير عام 2017.

من جهة اخرى أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره العميق للتعاون الممتاز والدعم الذي أظهره السفيرة هايلي مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام " دائما كان لدى الجانبين علاقة عمل منتجة وقوية جدا خلال فترة ولاية السفيرة هالي كممثل دائم للولايات المتحدة.

وأعرب عن تطلع الأمين العام إلى مواصلة العمل مع السفير هايلي حتى نهاية ولايتها مع نهاية هذا العام وبطبيعة الحال مع استبدالها بمندوب آخر للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.