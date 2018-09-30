الأزهر يندّد بجرائم الاحتلال في غزة

المصدر: القاهرة - وام

ندّد الأزهر الشريف، بأشد العبارات، القمع الوحشي الذي مارسته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة الجمعة الماضي، ما أسفر عن سقوط سبعة شهداء، معظمهم من الأطفال والصبية، فضلاً عن أكثر من 500 جريح.

وأكد الأزهر - في بيان أصدره أمس - أن وقوع تلك المجزرة عقب ساعات من اختتام الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاتها في نيويورك، يبرهن مجدداً على الاستخفاف بالمجتمع الدولي ومؤسساته، في ظل العجز المزمن عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها المستمرة بحق أبناء هذا الشعب الأعزل.

وجدّد الأزهر الشريف تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني.