ريم الهاشمي تبحث تطوير العلاقات الثنائية مع عدد من مسؤولي الدول في نيويورك

المصدر: نيويورك - وام

واصلت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، لقاءاتها مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين، والتي عقدتها على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

واجتمعت الهاشمي بوزيرة التعاون الدولي والتجارة الخارجية في المملكة الهولندية سيغريد كاغ، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين، وتطرق اللقاء إلى استضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقت الهاشمي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية بوركينافاسو ألفا باري، حيث جرى مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى مشاركة بوركينافاسو في معرض إكسبو دبي 2020، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقت الهاشمي وزير الخارجية في جمهورية ساحل العاج «الكوت دي فوار» مارسيل امون تانو، وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والتجارية، فيما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، شاركت ريم الهاشمي في الفعالية الحوارية التي نظمتها مبادرة تمويل النساء رائدات الأعمال (We-Fi)، التي أقيمت في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعنوان «بناء عالم أفضل لمطورات الأعمال النساء». وأدار الحوار الدكتور جيم يونغ كيم مدير مجموعة البنك الدولي، وشارك فيه الملكة ماكسيما ملكة هولندا، ومستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب.

وألقت الهاشمي الكلمة الترحيبية نيابة عن حكومة دولة الإمارات بصفتها إحدى الدول المساهمة والمؤسسة لهذه المبادرة، وأعربت خلالها عن سعادتها باستضافة هذا التجمع الذي يعد الأول الذي تعقده هذه المبادرة.