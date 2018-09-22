الرئيس الموريتاني: الإسلاميون سبب المآسي في الدول العربية

المصدر: نواكشوط - د.ب.أ

اتهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، الإسلاميين بأنهم سبب المآسي في البلدان العربية، وتوعّد بأن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم في الوقت المناسب.

وقال ولد عبدالعزيز، في مؤتمر صحافي عقده الليلة قبل الماضية، إن «الإسلاميين تسببوا في جميع المآسي التي وقعت في البلدان العربية، وكانوا سبباً في خراب بلدان كثيرة أكثر». واتهم ولد عبدالعزيز الإسلاميين بخدمة أهداف إسرائيل، وهي تدمير الدول العربية وعزلها وإضعافها، وهذا ما فعله الإسلاميون في ما يعرف بـ«الثورات».

وأضاف الرئيس الموريتاني أن المآسي التي شهدها العالم العربي تعود إلى احتلال فلسطين، لكنها تفاقمت أكثر بسبب استغلال الدين في مجال السياسة، ما قاد الدول العربية إلى الدمار والفشل، وجعل إسرائيل في وضع مريح من دون أن تتكلف شيئاً في ذلك.

وتابع ولد عبدالعزيز أن تغيير الدستور أمر ممكن، وأنه لا مواد محصنة في الدستور.