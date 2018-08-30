قرقاش: خاشقجي يُسوّق للإخوان ويتجاهل توظيف الجماعة للإرهاب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن ولاء وانتماء جماعة الإخوان ورموزها لدول تتبنى مشروعها على حساب الأوطان أصبح واضحاً جليّاً، وأوضح أن جمال خاشقجي يُسوّق للإخوان، ويتجاهل توظيف الجماعة للعنف والإرهاب.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»: «يسوّق جمال خاشقجي في الـ(واشنطن بوست) للإخوان من بوابة الديمقراطية ولا يتطرق إلى الإشكاليات الرئيسيّة وعلى رأسها توظيف الجماعة للعنف وعدم رفضها للفكر القطبي التكفيري، وصعوبة تفسير ارتباط كبار الإرهابيين بفكر الجماعة في سيرتهم ونشأتهم، هذه هي إشكالية الإخوان في الغرب اليوم».

وأضاف في تغريدة أخرى «أما مسألة انتماء الإخوان وولائهم لأوطانهم فحدث ولا حرج، وما شهدناه في المنطقة من ولاء للجماعة ورموزها ولدول تتبنى مشروعها على حساب الأوطان فأصبح واضحاً جليّاً، كما تبين لنا أن هذه المواقف وظيفية بعيدة كل البعد عن المبادئ والمُثل».