الحكومة اليمنية تدعو لتحقيق دولي في تدخلات مليشيات "حزب الله"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت الحكومة اليمنية الشرعية مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق دولي في تدخلات ميليشيات حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، في الشأن اليمني ودعم ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأوضحت الحكومة اليمنية في الرسالة أن ميليشيات الحوثي تخضع لتوجيه من ميليشيات حزب الله بهدف عرقلة مفاوضات جنيف المرتقبة في السادس من سبتمبر برعاية الامم المتحدة.

وأشارت الرسالة التي قدمها المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد عوض بن مبارك، إلى خطاب حسن نصر الله زعيم ميليشيات حزب الله في الـ29 من يونيو الماضي الذي أعلن فيه أنه وميليشياته يتمنون القتال في اليمن إلى جانب مليشيات الحوثي.