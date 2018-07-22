لافروف يحتج لدى بومبيو على اعتقال روسية في الولايات المتحدة

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأميركي مايك بومبيو أمس، في اتصال هاتفي معه، أن اعتقال الروسية ماريا بوتينا في الولايات المتحدة بتهمة السعي للتأثير في عمل منظمات سياسية أميركية لمصلحة روسيا أمر «غير مقبول».

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن لافروف شدد أمام بومبيو على «أن ما قامت به السلطات الأميركية لجهة اعتقال المواطنة الروسية (ماريا) بوتينا استناداً إلى اتهامات مفبركة بالكامل، أمر غير مقبول». كما شدد لافروف على «ضرورة إطلاق سراحها بأسرع وقت» بحسب البيان نفسه.

وتبلغ ماريا بوتينا الـ29 من العمر، واعتقلت في الولايات المتحدة لأنها تحركت «كعميلة لمسؤول في حكومة أجنبية».

واتهمت بوتينا بأنها «تسللت إلى منظمات سياسية بهدف الترويج لمصالح روسيا الاتحادية»، بحسب ما جاء في البيان الاتهامي الذي أشار إلى «منظمة تنشط في مجال الدفاع عن حق حمل السلاح» في الولايات المتحدة.

وتؤكد الروسية براءتها ومثلت الأربعاء الماضي أمام محكمة، ويمكن أن تسجن لـ10 سنوات في حال إدانتها.

وكان الكرملين اعتبر أن الهدف من اعتقالها «واضح وهو التقليل من أهمية الجانب الإيجابي» لقمة هيلسنكي بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين التي عقدت الاثنين الماضي.

وتابع بيان الخارجية الروسية، أن الوزيرين «تبادلا وجهات النظر حول فرص تطوير العلاقات بين البلدين».