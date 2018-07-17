قرقاش: حسابات تميم الوهمية استراتيجية إعلامية زائفة لإنهاء الأزمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إن «ما يجب أن ننتبه له من ملف الحسابات الوهمية المتضخمة هو وهم الاعتماد على استراتيجية إعلامية زائفة لإنهاء الأزمة، التضخيم الكاذب والحركة المستمرة من دون تقدم عقدّت مأزق المرتبك ولَم تعالجه».

وأضاف قرقاش أن «مسألة حفظ ماء الوجه يجب تجاوزها، لأن المستشارين لم يحسنوا إدارة هذا الجانب، وفضيحة الحسابات الوهمية درس للاعتبار، المهم أن تكون المقاربة القادمة أكثر عملية، وتسعى إلى تفكيك أزمة المرتبك وحلّها بعيداً عن المرتزقة وأوهام متضخمة بدت حقيقتها».

وختم قرقاش تغريداته بالقول: «لعلها لحظة الاعتماد على مواطني قطر وحكمتهم ورغبتهم في تجاوز سياسات لم يستشاروا فيها، بعيداً عن سياسة شراء الدعم، والاعتماد المفرط على التضخيم الإعلامي، وتوظيف الشركات القانونية والعلاقات العامة. لعلها لحظة الثقة بدل مسلسل الارتباك».

جاءت كلمات قرقاش في أعقاب أحدث فضيحة تلاحق أمير قطر، تميم بن حمد، وانكشاف لجانه الإلكترونية، أو كما وصفهم المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، بـ«الذباب الإلكتروني» أو «خلايا عزمي».

وأدى تغيير طفيف في سياسة موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بهدف زيادة صدقيته، لخسارة تميم الرقم الأكبر من المتابعين بين جميع من طبقت عليهم السياسة الجديدة، وانخفض متابعوه الذين استأجرهم بأموال الشعب القطري، لمدحه وزيادة انتشاره الوهمي على شبكات التواصل الاجتماعي، لأكثر من 90%.