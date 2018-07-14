محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها مع الدول الإفريقية

المصدر: أبوظبي - وام

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تحرص على تعزيز شراكاتها الراسخة مع الدول الإفريقية الصديقة بما يعود بالخير على شعوبها أمناً واستقراراً وتنمية وازدهاراً.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، أمس، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، حيث بحث معه سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه بالرئيس سيريل رامافوزا والوفد المرافق له، مثمناً حرص الرئيس الشخصي على تعزيز علاقات بلاده بدولة الإمارات، وسعيه إلى الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، معرباً عن ثقته بأن زيارته تشكل نقطة انطلاق جديدة لمسار التعاون الإيجابي والمثمر بين البلدين والشعبين الصديقين، ومحطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات بينهما.

واستعرض الجانبان خلال المحادثات الرسمية التي عقدت في قصر الرئاسة بأبوظبي، إمكانات وفرص التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية، وغيرها من أوجه التعاون بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين في تحقيق التنمية المستدامة واطراد التقدم والازدهار.

وتطرق الجانبان إلى المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وطموحات شعبيهما إلى التنمية والازدهار، مشيراً سموه إلى أن هذا الحرص نابع من النهج الذي تسير عليه الدولة في بناء علاقات طيبة وبناءة مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة أساسها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأضاف سموه أن الإمارات تعطي اهتماماً كبيراً لتطوير علاقاتها مع جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة، بصفتها صديقاً مهماً وشريكاً فاعلاً ومؤثراً في القارة الإفريقية، مشيراً سموه إلى وجود كثير من السمات المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جنوب إفريقيا الصديقة.

من جانبه، أعرب رئيس جنوب إفريقيا عن سعادته بزيارة الدولة، مؤكداً متانة علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده والإمارات.