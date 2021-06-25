الميليشيات تجبر سكان قرية يمنية على النزوح

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

أجبرت الميليشيات سكان قرية القازة الواقعة غرب مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، على النزوح منها، وتركها خاوية على عروشها، حسب المركز الإعلامي لقوات العمالقة، مشيراً إلى أنه لا أحد يسكن القرية، ولا حياة فيها غير نعيق الغربان، وصوت ماكينة بئر مياه يعمل عليها أحد المزارعين لري الأشجار في الحقول الزراعية، على أمل الحفاظ عليها من الهلاك.

وأشار المركز إلى أن سكان القرية نزحوا على وقع قصف ميليشيات الحوثي إلى مناطق أكثر أمناً، نتيجة الخوف والرعب، وعدم رغبتهم في العيش مع القصف المستمر للميليشيات الحوثية الذي ينهال عليهم ليل ونهار، مخلفاً ضحايا في صفوف المدنيين العزل، لافتاً إلى أن آخر نزوح لسكان القرية كان في 29 نوفمبر 2020، بعد قصف الميليشيات لها، ما أدى إلى مقتل وإصابة 17 مدنياً، بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء.

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