انتهاكات حوثية في حيس والتحيتا وذمار

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

رصدت القوات اليمنية المشتركة سبع طائرات استطلاع، تابعة لميليشيات الحوثي في سماء مديرية حيس، حيث تم إطلاق النار عليها، ما دفعها لمغادرة سماء المديرية، بعد قيامها بعمليات تجسس لمصلحة الحوثيين.

وكانت الميليشيات استهدفت مناطق الجبلية والفازة ومزارع المدنيين في مديرية التحيتا مستخدمة الأسلحة المتوسط.

وفي إطار الانتهاكات الحوثية، شنّت الميليشيات حملة اختطافات واسعة بحق ملاك المحال التجارية في مدينة ذمار، حيث أجبرت ملاك المطاعم والمقاهي على دفع إتاوات مالية جديدة، ومن يرفض يتم اختطافه إلى جهة مجهولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news