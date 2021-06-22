«مسام» ينتزع 1557 لغماً حوثياً خلال أسبوع

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

أعلنت غرفة عمليات المشروع السعودي «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، نزع كميات جديدة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة، من مخلفات ما زرعته ميليشيات الحوثي في عدد من المناطق اليمنية.

وقال بيان صادر عن المشروع السعودي، إن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 1557 لغماً حوثياً وذخائر غير منفجرة، ليصل بذلك مجموع ما نزعته الفرق منذ بداية الشهر وإلى 18 منه إلى 4926 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة. وأوضح البيان، أن الفرق الميدانية تمكنت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر من نزع 1307 ذخائر غير منفجرة، إضافة إلى 241 لغماً مضاداً للدبابات وتسع ألغام مضادة للأفراد، مشيراً إلى أنه تم تطهير 310 آلاف و537 متراً مربعاً من الأراضي، ليصل بذلك مجموع ما تم تطهيره منذ بداية الشهر وإلى 18 منه 838 ألفاً و127 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر.

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