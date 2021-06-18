البحرين: نتواصل مع حكومة إسرائيل للتعرف إلى سياسة السلام

المصدر: القاهرة ■ رويترز

قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، أمس، إن مملكة البحرين تتواصل مع الحكومة الجديدة في إسرائيل، للتعرف إلى سياستها «تجاه الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، من خلال تسوية القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية».

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، إن هذا التواصل يأتي انطلاقاً من نهج مملكة البحرين القائم على التفاهم والحوار والتعاون بين الشعوب.

وأكد الزياني الحرص على التواصل «في إطار إعلان تأييد السلام الموقع بين البلدين، للدفع بمسار عملية السلام في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء لمصلحة جميع شعوبها».

وهنأ ولي عهد مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، يوم الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، بتولي المنصب، معرباً عن تمنياته بالتوفيق للحكومة الجديدة.

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