غريفيث: طرفا الصراع في اليمن لم يتجاوزا خلافاتهما بعد

المصدر: نيويورك ■ رويترز

أبلغ وسيط الأمم المتحدة، المنتهية ولايته لليمن، مارتن غريفيث، مجلس الأمن أمس، بأن «طرفي الصراع لم يتجاوزا خلافاتهما بعد»، رغم محاولته على مدى ثلاث سنوات التوسط لإنهاء الحرب.

وقال غريفيث في آخر إيجاز يقدمه للمجلس الذي يضم 15 دولة «أتمنى جداً جداً بالفعل، أن تؤتي الجهود التي تبذلها سلطنة عمان وآخرون، لكن أذكر سلطنة عمان على وجه الخصوص، ثمارها بعد زياراتي لصنعاء والرياض».

ومن المقرر أن يصبح غريفيث مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة الشهر المقبل.

وقال غريفيث لمجلس الأمن «الرجال والنساء والأطفال اليمنيون يعانون كل يوم».

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