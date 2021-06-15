العثور على 70 جثة لمهاجرين أفارقة قبالة سواحل لحج

المصدر: صنعاء ■ د.ب.أ

أفاد مصدر يمني مسؤول، أمس، بالعثور على 70 جثة لمهاجرين أفارقة توفوا نتيجة غرق قارب يقل عشرات المهاجرين قبالة سواحل محافظة لحج جنوب اليمن.

وقال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، جليل أحمد، بمديرية المضاربة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن «القارب الذي يقل نحو 200 مهاجر إفريقي غرق قبل يومين إلى ثلاثة أيام على بعد ما يقارب 20 ميلاً بحرياً عن منطقة رأس العارة في مديرية المضاربة».

وأضاف أن 70 جثة وصلت إلى شاطئ منطقة الحجاف في رأس العارة، بينهم أربعة يمنيين (ملاك القارب)، في حين لاتزال عشرات الجثث منتشرة في البحر.

وأشار المسؤول المحلي إلى أن القارب، الذي كان يحمل المهاجرين، يملكه مهربون يمنيون.

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