الميليشيات تختطف 50 تاجراً في صنعاء

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

شنت ميليشيات الحوثي حملة مداهمات واقتحامات في العاصمة اليمنية صنعاء، طالت المحال التجارية التي لا توجد فيها كاميرات تصوير، وقامت باختطاف 50 من أصحاب تلك المحال ونقلهم إلى أحد سجونها.

وذكرت مصادر محلية، أن الميليشيات قامت بإغلاق العديد من المحال بحجة عدم وجود كاميرات تصوير، وقامت باختطاف أحد العاملين في المحال التي تم مداهمتها، ونقلهم إلى أحد السجون، واشترطت إطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية تصل إلى نصف مليون ريال.

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