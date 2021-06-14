«مسام» ينزع 2183 لغماً خلال أسبوع في اليمن

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، أمس، نزع 2183 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الثاني من يونيو الجاري، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر إلى 3369. وذكر المشروع في بيان له، أن فرق المشروع الميدانية نزعت الأسبوع الماضي 1446 ذخيرة غير منفجرة وسبع عبوات ناسفة، و728 لغماً مضاداً للدبابات.

وحسب المشروع فقد تم تطهير 279965 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، ليصل بذلك مجموع ما تم تطهيره منذ بداية الشهر إلى 527590 متراً مربعاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news