هادي يتهم الحوثيين بمواصلة التصعيد وقتل المدنيين

المصدر: صنعاء ■ د.ب.أ

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أول من أمس، إن ميليشيات الانقلاب، في إشارة إلى الحوثيين، تواصل تصعيدها وحصدها أرواح المدنيين، في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي لإيجاد فرص السلام.

وأضاف هادي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، «في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي وبجهود صادقة من الأشقاء، لإيجاد أمل وفرص للسلام، تواصل ميليشيات الانقلاب تصعيدها وحصدها الأرواح الآمنة والبريئة، غير مكترثة بأي جهود لحقن الدماء اليمنية تواصلاً لأجندتها وخدمة مشروعات إيران التدميرية في المنطقة».

وتابع هادي: «دماء الأبرياء في أحداث متوالية، وحرق الأسر والأطفال بصواريخ ومفخخات الميليشيات، لن يؤسس لسلام حقيقي بقدر تعميق الجراح، وآلام شعبنا من قبل تلك الميليشيات التي دمرت مقدرات الدولة، وشرخت النسيج الاجتماعي وهجرت أبنائها».

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