«مسام» ينتزع 1186 لغماً حوثياً

المصدر: عدن ■ سبأنت

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري، 1186 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من مناطق اليمن.

وأفاد بيان صادر عن «مسام»، بأن الألغام تنوعت ما بين ثمانية ألغام مضادة للأفراد، و284 لغماً مضاداً للدبابات، و892 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

يذكر أن فريق «مسام» استطاع، منذ بداية المشروع، نزع 252 ألفاً و735 لغماً، في حين يواصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية، وتسببت في مقتل وإصابة المئات من الأبرياء.

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