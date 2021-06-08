البحرين تدين الهجمات الحوثية في مأرب

المصدر: المنامة ■ سبأنت

دانت وزارة الخارجية البحرينية واستنكرت بشدة الهجمات الإرهابية الدامية التي قامت بها ميليشيات الحوثي على محطة وقود في مأرب، التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.

وأكدت الوزارة في بيان، نشرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن تلك الهجمات تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وكل القيم والمبادئ الأخلاقية، مجددة موقف مملكة البحرين المتضامن بقوة مع الجمهورية اليمنية من أجل وقف الجرائم الحوثية الممنهجة والمتكررة، ووقوفها التام معها في جهودها لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

ودعت الخارجية البحرينية المجتمع الدولي إلى إدانة الاعتداءات الآثمة لميليشيات الحوثي الإرهابية، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا، وللحكومة والشعب اليمني، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news